Il Senato, con 150 sì, 121 no e 4 astenuti, ha approvato le conclusioni della Giunta per le elezioni di Palazzo Madama sul seggio vacante in Sicilia, che spetterebbe al…

Accedi per leggere la notizia Nome utente Password Ricordami Non sei ancora abbonato? Per scoprire come accedere ai contenuti esclusivi e quali sono le modalità di sottoscrizione, contatta l’Ufficio Abbonamenti al numero:

06 615 233 11 (r.a.) oppure tramite e-mail a: dettorre@ilvelino.it