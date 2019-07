Economia, Cia: In Campania per l’appuntamento con il Sud

Il progetto di Cia-Agricoltori Italiani “Il Paese che Vogliamo” arriva in Campania nel cuore di Benevento, venerdì 4 settembre, nell’ambito delle iniziative della Cia regionale per Sannio Capitale Europea del Vino 2019. Con il titolo “Il Paese che Vogliamo – SUD” si terrà a Palazzo Paolo V, alle ore 10, l’incontro interregionale (Campania, Calabria e Basilicata) organizzato in tavoli tematici dedicati ai cinque asset del progetto: Infrastrutture, Governo del territorio, Filiere a vocazione territoriale, Sistemi di gestione della fauna selvatica, Enti locali e politiche europee. Prenderanno parte ai dibattiti, rappresentanti nazionali e locali di enti e istituzioni, oltre a tecnici ed esperti dei settori economici che interagiscono con il territorio. Alle 14:30, al termine dei lavori, si terrà la riunione dei coordinatori dei tavoli per l’elaborazione di un documento di sintesi che alle 19, presso l’Arco di Traiano, verrà presentanto ufficialmente. Sono stati invitati a partecipare: Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio; Barbara Lezzi, ministro per il Sud; Vincenzo De Luca, presidente Regione Campania; Mario Oliverio, presidente Regione Calabria e S.E. Mons. Felice Accrocca, Arcivescovo di Benevento.