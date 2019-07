Campania, De Luca, Salvini, Pagano: 24 ore di polemiche sul San Giovanni Bosco

Scattano le 24 ore per la polemica che ha coinvolto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il prefetto di Napoli Carmela Pagano ed il ministro dell’Interno Matteo Salvini sul caso della commissione della Commissione di accesso presso l’Asl Napoli 1, nata per verificare l’eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione o collegamenti della criminalità organizzata all’interno dell’azienda partenopea che si occupa anche della gestione dell’ospedale S. Giovanni Bosco. Ieri il governatore aveva chiesto le dimissioni del prefetto di Napoli, Salvini era scattato in difesa del provvedimento e della Pagano, oggi De Luca rincara la dose: “Leggo le dichiarazioni del Ministro Salvini. Non si comprende in quale universo sia e da quale pianeta stia parlando. Quando dovesse ritornare nel mondo reale, potrebbe finalmente constatare che la lotta contro la camorra e ogni forma di illegalità la stiamo facendo noi e spesso a nostro rischio, anche personale, spesso in totale solitudine. Ieri abbiamo spiegato in dettaglio le azioni da noi poste in essere per contrastare e sconfiggere presenze e azioni criminali. Ci dica lui, ricordandosi tra un tweet e l’altro di essere il Ministro dell’Interno, quando concretamente intende istituire un posto di polizia all’ospedale San Giovanni Bosco, da me richiesto al Prefetto di Napoli, a fine 2018, senza ottenere nulla. La solidarietà ai medici, al personale, agli operatori tutti, la si garantisce con atti concreti e tempestivi, non con i tweet – ha poi concluso il governatore – Ricordiamo, che senza aspettare tweet, la Magistratura e’ già impegnata anche su nostre sollecitazioni e denunce, in quel lavoro di accertamento e di contrasto alla criminalità organizzata che viene richiamato a parole”.