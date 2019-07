Campania, Tesauro: “I 50 anni di Giffoni partono con il progetto Giffoni for Kids”

“Quando racconto cos’è Giffoni per me e per voi provo sempre una grande emozione. Aspettavo questo appuntamento da molto tempo e ringrazio il ministro Di Maio che ci ha sempre seguito e supportato. Se possiamo sognare tutto questo è un po’ anche merito suo e dell’energia politica e personale che sta impiegando nel coinvolgere le generazioni nella costruzione di un futuro migliore per l’Italia”. Così il founder di Giffoni Innovation Hub, case study dell’innovazione tecnologica, durante il Summit per lo sviluppo italiano a cui ha partecipato il ministro per il Lavoro e lo Sviluppo Economico Luigi Di Maio annunciando la partenza del fondo nazionale per l’innovazione a settembre 2019. “In 50 anni abbiamo costruito una serie di valori ed energie condivise con i ragazzi. Giffoni – ha detto Tesauro – ha un impatto importante sulle nuove generazioni: abbiamo condiviso valori ed ‘experience’, abbiamo narrato scenari attraverso i film e le attività che facciamo durante l’anno anche all’estero, le produzioni con le scuole e gli accordi che abbiamo con partner con cui condividiamo percorsi di vita comuni. Abbiamo educato le nuove generazioni all’utilizzo consapevole delle tecnologie. Sono amministratore di Giffoni Innovation Hub azienda che nasce anche con lo scopo di formare competenze digitali”. Un tema trattato a Giffoni, per esempio, è quello della blockchain a cui verrà dedicata la round table del 26 luglio per discutere di come la tecnologia sta influenzando il mercato dei media. “Lo faremo confrontandoci con istituzioni e startup – ha anticipato il founder – Ringrazio Vimove che è una delle startup che ha scelto noi come partner per crescere. Per noi di Giffoni un verbo interessante è ispirazione: il direttore ispira voi e voi lui. Questo è il ciclo penso eterno di Giffoni, mi viene in mente ‘Neverending story’, uno dei film che ho amato di più e che ho riscoperto l’altro giorno con Stranger Things a dimostrazione che il ciclo di energie si crea e si rigenera. Mi sento ispirato come se avessi dieci anni e fossi un giurato. Queste energie sono legate al fatto che Giffoni ha accompagnato i ragazzi per un loro percorso di vita”. Da qui il lancio del progetto Giffoni For Kids. “Sono onorato di presentarvi il progetto Giffoni for Kids – ha sottolineato Tesauro – Questo è un pezzo importante del nostro futuro, è così che parte il 50esimo anno di Giffoni. Abbiamo tutti i partner fondamentali per far crescere questo Paese come Fondazione Barilla, Ospedale Bambin Gesù, Save the children e Fondazione Telethon. Con loro stiamo redigendo una carta dei valori. Abbiamo avuto qui Google, Kaspersky, Ibm che in Giffoni trovano un punto di partenza. Il progetto prevede la creazione di un fondo di investimento che sarà attivo dal 2020, lo faremo per accelerare i percorsi di innovazione delle startup. Dobbiamo – questo l’invito alla platea – scegliere di essere protagonisti in questo momento della nostra storia. Ospiteremo una ventina di startup all’anno, faremo un percorso di tre mesi di accelerazione di prodotto da sviluppare sia hardware che software. Il brand sarà curato da Giffoni che ha partner globali in Paesi come la Cina, la Svezia il Brasile. I ragazzi faranno un percorso di accelerazione per sviluppare pezzi della loro azienda. Noi lavoriamo con migliaia di scuole, vorrei fare percorsi di formazione con i ragazziaiutandoli a condividere la costruzione del prodotto insieme agli startapper. La domanda che vi rivolgiamo – ha concluso – Volete costruire con noi i prossimi 50 anni di Giffoni?”.