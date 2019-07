Campania, Ridro: risorse idriche integrative e prevenzione rischio idrogeologico

Risorse idriche integrative e prevenzione del rischio idrogeologico e di desertificazione attraverso una rete di laghetti collinari. È la sintesi del progetto presentato dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

Il progetto collettivo vuole costituire un’occasione per sviluppare approfondimenti finalizzati ad una corretta e compatibile gestione delle risorse idriche, anche in funzione di integrare le attuali disponibilità in un’ottica di mitigazione degli effetti dei mutamenti delle condizioni meteoclimatiche.

Più specificatamente, le aree oggetto dello studio pilota sono localizzate nei territori comunali di Telese, Solopaca, Castevenere, mentre gli obietti generali verranno raggiunti attraverso quattro azioni: Definizione degli assetti geologici, idrologici ed idrogeologici delle aree prescelte in funzione delle necessità e delle caratteristiche del reticolo idrologico anche in funzione delle problematiche erosive e di dissesto; Definizione delle attuali disponibilità di risorse idriche delle aziende coinvolte anche in relazione ai consumi ed agli sviluppi futuri; Sviluppo di linee-guida operative sulla gestione delle acque negli ambiti prescelti e proposta di tipologie di interventi attraverso la ideazioni di invasi e delle opere; Definizione di progetti pilota aziendali o di associazione di aziende finalizzati alla creazione di laghetti collinari anche nel quadro della mitigazione dei rischi in un programma di gestione delle acque.

Sei gli obiettivi del progetto:

Diffusione dei risultati dello studio realizzato; Rafforzamento del concetto e della cultura della prevenzione da dissesto idrogeologico sul territorio di riferimento; Creazione di un partenariato iniziale che, insieme al soggetto capofila e al partner di ricerca coinvolto, contribuisca alla diffusione di tali concetti Tutela e valorizzazione del paesaggio;

Informazione e formazione sulle buone pratiche agricole; Sensibilizzazione rispetto a tecniche di gestione finalizzate alla tutela della risorsa idrica.

Le aziende, in questo modo, saranno stimolate alla comprensione dell’importanza dei problemi ambientali connessi alle principali pratiche agricole e pertanto accederanno alle misure del PSR preposte al raggiungimento di tali obiettivi.

Partner del Progetto:Associazione Olivicoltori Sanniti – Società Cooperativa Agricola A.O.S. di Benevento; Università Degli Studi del Sannio di Benevento

Comune di Telese Terme (BN); Comune di Solopaca (BN); Comune di Castelvenere (BN); Azienda Agricola Forgione Alberto;

Azienda Agricola Coletta Colangelo Giuseppina; Azienda Agricola Della Selva Giuseppe; Azienda Agricola Simone Antonio; Azienda Agricola Simone Alfonsina; Azienda Agricola Coletta Lucio;

Azienda Agricola Capolino Perlingieri Alexia; Azienda Agricola Carone Anna;

Azienda Agricola Di Biase Pasqualina; Azienda Agricola Riccio Michelina;

Azienda Agricola Onofrio Maria Cristina;

Azienda Agricola RUGGIERI ENRICO;

Azienda Agricola VISAF S.R.L.S.

Avvisi pubblici:

bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio

scadenza 14.08.2019

bando di selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca

scadenza 14.08.2019