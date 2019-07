Campania, progetto TecniApre: incontro tecnico a Cuccaro Vetere (Sa)

Tecniche Innovative di Controllo ed Agricoltura di Precisione per rendere più Efficiente l’Uso dell’Acqua in Agricoltura nella Gestione di Frutteti. Sono questi i temi principali dell’incontro tecnico che si svolgerà domani, 3 luglio, a Cuccaro Vetere (Sa) in piazza Umberto I. Lo ha annunciato l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania.

La Proposta Innovativa si propone di progettare, introdurre e sperimentare le tecnologie che possano dare risposte alle filiere frutticole relativamente alle problematiche di gestione razionale dei consumi idrici. L’innovazione parte dall’implementazione delle pratiche di Agricoltura di Precisione capaci di ottimizzare gli input sull’uso di fitofarmaci e fertilizzanti riducendo sensibilmente il consumo di acqua per l’irrigazione e migliorando le performance ambientali. Le attività prevedono sistemi di diagnosi precoce, attract and kill e controllo biologico.

L’obiettivo principale che il team del Progetto si prefigge di raggiungere nell’implementazione delle attività dell’Azione 1 della Misura 16.1 del PSR Campania 2016 è la costituzione di un Gruppo Operativo multidisciplinare che a seguito dello studio di fattibilità possa sviluppare un progetto ai sensi dell’Azione 2 della stessa Misura in grado di implementare modelli di gestione agronomica capaci di utilizzare al meglio le conoscenze dell’agricoltura di precisione per ridurre i consumi idrici nelle produzioni frutticole campane. La Società Cooperativa Agricola Castagne del Cilento alla fine della dimostrazione offrirà delle specialità del posto offerte da aziende agricole della zona.

Partner del Progetto: Società Agricola Cuni Oasis s.a.s.; CNR – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante.