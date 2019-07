Agroalimentare, otto le aziende campane al Wine Expo Poland e Warsav Oil Festival

Sono otto le aziende selezionate dalla Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania che parteciperanno alla manifestazione fieristica WINE EXPO POLAND e WARSAV OIL FESTIVAL in programma a Varsavia dal 25 al 26 ottobre 2019.

Si tratta di una delle fiere leader in Polonia nel settore internazionale di vini e liquori e oli extravergine di oliva , dedicata esclusivamente ai visitatori specializzati.

La manifestazione con DGR n. 398/2017 è stata inserita nel programma fiere 2018-19, e segue una nostra prima partecipazione di fine 2017.

Alle aziende campane del campo vitivinicolo selezionate verranno offerti i seguenti servizi: assistenza in loco di personale regionale; servizio di interpretariato generale per l’intera durata della fiera; inserimento nel catalogo ufficiale della fiera e altre azioni promozionali; deposito vini e frigoriferi comuni; servizio ghiaccio e bicchieri. banco per esposizione e degustazione vini; tavolino con sedie per contrattazioni.

Ecco le aziende selezionate: Cantavitae di Marano (Napoli); Tizzano di Somma Vesuviana (Napoli); Poggio ridente di S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli); Agrinova di Castel Campagnano (Ce); Polito di Agropoli(Sa); Tenuta Vitagliano di S. Martino valle Caudina (Av); Iovino di Pozzuoli (Napoli); La Guardiense di Guardia San Framondi(Bn).