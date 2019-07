Agroalimentare, la Campania al Merano Wine Festival e Culinaria 2019

La Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali della Regione Campania, partecipa alla manifestazione Merano Wine Festival e Culinaria 2019, in programma a Merano dal 08 al 12 novembre 2019.

Il “Merano Wine Festival” è l’evento più esclusivo della filiera enologica che convoglia appassionati e buyer internazionali. La sezione “Culinaria”, inoltre, costituisce da tempo un’utile vetrina per la presentazione delle eccellenze enogastronomiche al pubblico del nord Italia e nord Europa. In cifre, la fiera vanta migliaia di visitatori, tra ristoratori, albergatori, importatori, stampa specializzata e appassionati.

Per l’edizione 2019, la partecipazione della Direzione Generale Politiche Agricole della Regione Campania si realizzerà, come di consueto, con l’acquisizione di alcune postazioni all’interno della prestigiosa fiera “Culinaria” per la promozione delle produzioni enogastronomiche regionali e per la presentazione dei vini campani in un Enoteca regionale.

Nel corso della manifestazione avranno luogo anche alcuni show-cooking e degustazioni dedicati ai prodotti della dieta mediterranea, a cui alcune aziende partecipanti in seno alla collettiva campana avranno la possibilità di prendere parte, per la presentazione al pubblico e agli operatori di piatti tipici della cucina locale in abbinamento ai vini campani.

Sarà inoltre allestita un’ampia area da destinare a spazio “Enoteca campania” dedicata ai vini della Campania. Posizionata nell’arena gourmet, con una scaffalatura per la sistemazione delle bottiglie e banco per degustare i vini campani con sommelier dell’AIS Campania per la presentazione dei vini, in cui sarà distribuita la guida catalogo dei vini campani, guida redatta dalla struttura in collaborazione con AIS Campania.

Gli operatori della filiera dell’agroalimentare regionale interessati a partecipare con una postazione all’interno dell’area Culinaria dovranno far pervenire, entro le ore 13.00 del 22 luglio 2019, esplicita manifestazione d’interesse, redatta secondo il modello allegato, esclusivamente all’indirizzo email portale.agroalimenta@regione.campania.it

Alla manifestazione di interesse, insieme alla registrazione al portale del Merano wine festival sezione “espositori” dovranno essere allegati: un file del logo aziendale in formato pdf o vettoriale; documento di identità; eventuali certificazioni relative ai prodotti indicati in domanda.

Il contributo di compartecipazione a carico delle aziende e/o dei consorzi di tutela vino sarà compreso tra 700,00 e 800,00 euro oltre IVA per ogni postazione.

Di seguito le filiere produttive ammesse: lattiero-casearia; conserviera; pasta artigianale, dolciaria e prodotti da forno; olivicolo-olearia; ortofrutta e frutta secca; varie.

Ad ogni impresa sarà assicurato uno spazio, allestito in conformità agli standard della fiera, di circa 4-5 mq, e la partecipazione ad altre attività promozionali.

Nel caso pervenisse un numero di adesioni superiori alla disponibilità, sarà effettuata una selezione delle imprese, d’intesa con l’organizzazione che si riserva di tenere conto del punteggio e dei relativi award, tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:

a) Fatturato 2018 vendita nazionale sino a 20 punti: da € 20.000 a € 100.000: 10 punti; > € 100.000 a € 300.000: 20 punti; > € 300.000 a € 500.000: 15 punti; > € 500.000: 5 punti.

b) Fatturato 2018 vendita estero sino a 20 punti: da € 20.000 a € 50.000: 5 punti; > € 50.000 a € 100.000: 20 punti; > € 100.000 a € 300.000: 10 punti; > € 300.000 € 500.000: 5 punti.

c) Certificazione di qualità del prodotto ( DOP, IGP, biologico) fino a 20 punti: 1 certificazione: 10 punti;

2 certificazioni: 20 punti.

d) Prodotto Tradizionale (DM 350/99 e ss.mm.): 5 punti:

per i punti c) e d) il punteggio massimo ammesso è pari a 20.

e) Processi produttivi fino a 25 punti: coltivazione: 10 punti; trasformazione: 5 punti; coltivazione e trasformazione: 25 punti.

f) Età del titolare dell’azienda fino a 25 punti: < 30 anni: 25 punti; 30-40 anni: 20 punti; 40-50 anni: 15 punti;

50- 60 anni: 10 punti; > 60 anni: 5 punti.

Il punteggio massimo è di 110 punti.

La documentazione attestante le certificazioni, allegata alla domanda, potrà essere presentata in copia conforme all’originale o con autocertificazione con fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante dell’azienda.

L’elenco delle aziende ammesse alla partecipazione dell’evento sarà pubblicato su questo sito.

Info:

Telefono: 081 7967350/51/53/67.

email: portale.agroalimenta@regione.campania.it

sito web: www.meranowinefestival.com