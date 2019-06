In applicazione della legge sull’editoria, le cui norme attuative sono state approvate dal Consiglio Regionale all’inizio dell’anno in corso, su indicazione del Presidente De Luca è stato dato mandato agli uffici del Bilancio di procedere alle previste dotazioni finanziarie per poter procedere in tempi rapidi all’applicazione stessa della legge. L’annuncio in una nota di Palazzo Santa Lucia.