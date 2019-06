Campania, Giancristofaro (ModaNapoli): “Saldi anticipati al 29 giugno +30% dei ricavi”

“E’ importante che la Regione Campania abbia accolto la nostra richiesta di anticipare i saldi al 29 giugno in occasione dell’Universiade 2019 che si svolgeranno a Napoli dal 3 al 14 luglio. Ce n’era bisogno. Ci aspettiamo oltre 100mila nuove presenza in città e secondo le nostre stime questo afflusso, unito all’anticipo dei saldi, dovrebbe portare un aumento dei ricavi tra il 20 e il 30% . Un’occasione imperdibile per dare una sterzata all’economia”. Questo il commento di Giuseppe Giancristofaro, presidente di ‘ModaNapoli’ e numero uno del ‘Centro commerciale Toledo’, all’approvazione della delibera di Giunta regionale che ha stabilito l’avvio dei saldi estivi nella giornata di sabato 29 giugno.

“L’Universiade possono essere un grande volano per la città e per il commercio – ha dichiarato Nico Ricciardi, consigliere di Federabbigliamento – con un grande impatto di pubblico. Noi commercianti faremo la nostra parte anticipando i saldi e stiamo lavorando, al tempo stesso, per ottenere l’orario prolungato anche la domenica con chiusura tardiva alle 20.30”.

Gli fa eco Carmine Fonderico, presidente del ‘Centro commerciale Museo’ per il quale “Universiade significa coinvolgimento di turisti, atleti e accompagnatori. Abbiamo sollecitato l’operazione saldi e siamo pronti a partire con altre iniziative promozionale per rendere nostri prodotti più appetibili. Auspico che questa scelta venga replicata anche in occasione dei saldi invernali, quando i flussi turistici sono altrettanto copiosi. Programmiamo già da adesso i prossimi passi”.

I turisti sono una leva economica fondamentale per Daniela Barbaro (associazione commercianti ‘Galleria Umberto I’): “In questo momento sono loro a spendere più degli italiani che restano purtroppo ancora timidi. Con l’Universiade abbiamo un’opportunità unica di presentare la città al mondo. Per questo vogliamo dare la possibilità a cittadini e turisti di poter spendere bene scegliendo i nostri prodotti”. Un appello arriva anche da Enrico Durazzo, ideatore di Napolimania: “Nella vita per essere vincenti bisogna giocare d’anticipo e Napoli lo ha dimostrato anticipando i saldi. Approfittatene”.