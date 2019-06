Politica, Nappi su Pressione fiscale a 38%: “famiglie ancora più povere”

“Aumentare la pressione fiscale significa colpire le famiglie e renderle più povere. L’aumento certificato dall’Istat dello 0,3 punti percentuali rispetto a un anno fa rischia di essere solo la prima casella di una via crucis per i contribuenti che rischiano così di scontrarsi dal primo gennaioprossimo con l’aumento dell’Iva”. Così in una nota Severino Nappi, Giuslavorista ed ex assessore regionale al lavoro. “È necessario invertire la rotta, che i Cinquestelle si adeguino alle politiche economiche moderne, che lo Stato costi meno e sia più efficiente”.