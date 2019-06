Campania, De Luca: “L’amministrazione di Napoli incapace di gestire la raccolta della spazzatura ordinaria“

“A Napoli continuiamo a registrare una grande grande grande difficoltà nella gestione ordinaria nella raccolta nei quartieri. A settembre, quando ci sarà una momentanea chiusura del termovalizzatore, allora sarà una situazione delicatissima”. Così il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca a Radio Crc.

“Iniziamo a risolvere i problemi della gestione ordinaria – ha sottolineato- cosa che a Napoli non accade. Situazione normale nel resto della Regione: i comuni non pagano nei tempi dovuti quello che devono dare alle società provinciali di servizi. Abbiamo il solito problema di Napoli città. Non ci sono le condizioni di fare nuovi termovalizzatiori, perché partirebbe tra sette anni e non servirebbe a nulla. Abbiamo incrementato la raccolta differenziata e esiste un programma per 15 impianti di compostaggio, ce ne è solo uno a Salerno. Faremo dei controlli agli Stir”. In diretta alla trasmissione ‘Barba & Capelli’ ha poi parlato della vicenda Whirlpool: “Possiamo fare anche cose finte oggi, ma domani paghiamo il conto – ha ribadito – Leggo che è venuto fuori un impegno, ma non ho capito qual è il piano industriale di Whirlpool. Spero di avere presto un piano per la continuità lavorativa perché la Whirlpool deve condividere il piano con i lavoratori. La mia solidarietà ai lavoratori”.