Campania, Aree rurali: 31,7 milioni per rafforzare i servizi di base destinati alla popolazione

La Regione Campania ha approvato la graduatoria unica definitiva della tipologia di intervento 7.4.1 del Psr con cui sostiene gli investimenti volti all’introduzione, il miglioramento e l’espansione dei servizi di base per la popolazione delle aree rurali.

Sono finanziabili 86 interventi – per un importo complessivo di 31,7 milioni di euro – che consentiranno la ristrutturazione di edifici da utilizzare per l’erogazione disservizi socio-assistenziali, socio‐sanitari e socio‐culturali e l’acquisto di materiali ed attrezzature funzionali all’erogazione dei servizi in questione.

Queste ingenti risorse vanno a sommarsi ai 9,9 milioni con cui, nelle scorse settimane, la Regione ha ammesso a finanziamento 51 progetti di enti pubblici per la valorizzazione turistica dei territori rurali di appartenenza.

