Universiadi, De Luca a Milano: “Lo sport per diffondere valori positivi tra i ragazzi che vivono in quartieri difficili”

Tutto pronto per la 30^Summer Universiade Napoli 2019, l’evento presentato questa mattina in conferenza stampa presso “Spazio Campania” a Milano, in occasione della terza tappa del percorso della Torcia dell’Universiade.

All’iniziativa sono intervenuti, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile. “Stiamo entrando nel vivo di questa avventura iniziata per noi tre anni fa – ha dichiarato De Luca – L’Universiade rappresenta una occasione imperdibile per rilanciare nel mondo l’immagine di Napoli, della Campania e dell’Italia tutta. Organizzare questo evento ha richiesto un impegno finanziario ed organizzativo straordinario, ma abbiamo fatto questa scelta perché abbiamo intravisto le ricadute positive che Milano ha avuto nel mondo con l’Expo. Noi abbiamo la stessa ambizione con l’obiettivo di far crescere l’economia dell’accoglienza e aumentare il flusso turistico nella nostra regione”. “Un altro motivo che ci ha spinto a volere questo evento – ha concluso – è stato quello di intervenire nel riammodernamento di decine e decine di impianti sportivi sparsi sul territorio regionale, perché crediamo che lo sport possa essere uno dei canali principali per diffondere valori positivi soprattutto tra i ragazzi e tra i giovani che vivono in quartieri difficili delle nostre città”.

Il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana nel fare i complimenti alla Campania per aver ottenuto e organizzato un evento come l’Universiade, ha sottolineato: “Eventi come questi lasciano una grande eredità alle loro spalle, una grande voglia di fare, ed evidenziano le capacità del territorio dove si svolgono”. Parlando poi della candidatura di Milano e Cortina per ospitare nel 2026 le Olimpiadi invernali, Fontana ha aggiunto: “Spero di poter festeggiare insieme con il Presidente De Luca l’assegnazione di questo importante evento”.

Il Commissario Straordinario Basile nel corso del suo intervento dopo aver ripercorso il lavoro finora svolto, ha parlato della Cerimonia di Apertura del 3 luglio allo stadio San Paolo di Napoli: “Sarà una cerimonia giovane per i giovani che speriamo possa dare lustro a tutta la Campania, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ci rende particolarmente orgogliosi”.