Campania, “Aspettando l’Universiade: tra sport e spettacolo”

Dopo Torino e Losanna, la Torcia dell’Universiade Napoli 2019 farà tappa a Milano lunedì 10 giugno. Alle ore 13.30, presso “Spazio Campania” in Piazza Fontana, si terrà la conferenza stampa “Aspettando l’Universiade, tra sport e spettacolo”. Sarà l’occasione per presentare a livello nazionale i numeri, lo scenario e le ricadute della seconda manifestazione multidisciplinare più importante dopo le Olimpiadi che si svolgerà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio.

E non solo. Le Cerimonie della 30^ Summer Universiade metteranno Napoli al centro del mondo e celebreranno gli atleti universitari con due spettacoli indimenticabili affidati a Balich Worldwide Shows: la Cerimonia d’Apertura il 3 luglioallo Stadio San Paolo e la Cerimonia di Chiusura il 14 luglio.

In conferenza intervengono, tra gli altri, il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il Commissario straordinario per l’Universiade, Gianluca Basile, il direttore creativo delle cerimonie di Napoli, Marco Balich e la regista Lida Castelli che presenterà alcuni dei talenti protagonisti degli spettacoli di Napoli. Modera Gianni Merlo.

A seguire, alle ore 15, proprio da “Spazio Campania” partirà la terza tappa del percorso della Torcia dell’Universiade. Una staffetta di 15 tedofori – del mondo dello sport e delle istituzioni – che lungo un percorso di 3,1 km attraverserà il centro cittadino per portare la fiaccola olimpica all’Università Cattolica del Sacro Cuore