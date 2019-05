Vini, Spazio Campania: anteprima a Milano del Merano Wine Festival e del Wine Hunter Award 2019

Sono state presentate il 28 maggio nello “Spazio Campania” di piazza Fontana a Milano le novità dell’edizione 2019 del Merano Wine Festival e la ormai consolidata partecipazione della Campania.

La Campania da oltre dieci al Wine Festival ha trovato il contesto ideale per la promozione e valorizzazione dei vini e del cibo di qualità. Le piccole e medie aziende del territorio che esprimono tutto il valore della biodiversità campana con i tantissimi vitigni autoctoni e i tantissimi prodotti agricoli, rappresentano una realtà unica per qualità e tradizione.

La Regione Campania ha una collaudata collaborazione con Merano e anche grazie a questa importante e storica collaborazione che il Merano Wine ha scelto “Spazio Campania” come naturale location per rappresentare i progetti che si sono realizzati e che si svilupperanno in futuro.”.

Presentate le novità dell’edizione 2019 del Merano WineFestival e la guida WineHunter Award, la selezione di Helmuth Köcher che da 15 anni premia i prodotti italiani e internazionali d’eccellenza nelle categorie wine&food ricercando qualità, legame con il territorio ed emozioni.

In attesa della 28esima edizione del Merano WineFestival, in programma dall’8 al 12 novembre 2019 nella elegante location del Kurhaus di Merano, a Milano sono stati presentati i metodi di selezione della guida che tutti gli anni premia l’eccellenza e la qualità attraverso una accurata scelta di prodotti vitivinicoli, culinari, distillati e birre.

Durante la conferenza, moderata dal giornalista Andrea Radic coordinatore del sito internet “Guide de L’Espresso” e presenziata dal WineHunter Helmuth Köcher, da Mauro Giacomo Bertolli (The WineHunter tasting commission) e dal giornalista Dante Stefano Del Vecchio, è stato sottolineato che è la qualità che riesce a distinguere le cose e a renderle uniche nel tempo, il legame con il territorio di appartenenza e l’emozione, questi gli elementi che Helmuth Köcher ricerca durante le degustazioni di selezione dei prodotti candidati alla guida

Dopo la conferenza stampa i presenti hanno degustato una selezione di vini e prodotti campani di eccellenza: Quintodecimo, Terra di Lavoro, Mastroberardino, San Salvatore, Marisa Cuomo, Masseria Frattasi, Tenuta Fontana, Villa Matilde, Casa Setaro, I Favati, Terre Stregate, Fontanavecchia, Cantina Di Lisandro, Caseificio La Baronia, i prodotti ittici di Armatore e le pastiere, le sfogliate ricce e frolle di “Caffè Vesuvio”.