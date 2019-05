Agroalimentare, progetto Protele: progetto per valorizzare i legumi campani

Si svolgerà ad Alife (CE) il 31 maggio l’incontro sul progetto Protele per lo Sviluppo di un modello prodotto-Territorio per i legumi campani. Per l’assessorato all’Agricoltura della Regione Campania la proposta di Innovazione intende valorizzare i legumi campani utilizzando i risultati scientifici che attestano, su base genomica, il legame che intercorre tra le produzioni e i singoli territori. L’importanza del legame prodotto-territorio diventa, quindi, la leva per le strategie di valorizzazione oltre che il criterio attraverso il quale promuovere l’aggregazione all’interno della filiera.

L’innovazione è indirizzata alle tipologie di impresa maggiormente diffuse nelle aree collinari e montane della Campania, contraddistinte da ordinamenti produttivi che includono le leguminose da granella per scopi alimentari, di elevata qualità e a basso impatto ambientale.

L’obiettivo dell’implementazione della P.I. è la definizione di un modello campano di produzione di legumi, capace di intercettare le esigenze dei consumatori più evoluti e aumentare la capacità competitiva di sistemi produttivi spesso marginali.

Partner del Progetto: Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile del Mediter. MEDES;

Caponigro Marco; La Rufesa Societa’ Agricola Semplice; Melillo Antonietta; Ottaviano Annamaria; Palmieri Rosa; Perretta Nicola; Voria Giovanna;

Università di Napoli “Federico II” – Dipartimento di Agraria.