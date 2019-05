Europee, in Campania il primo partito è il M5S, buona performance per Franco Roberti (Pd)

Con un’affluenza del 47,62% i campani hanno espresso le proprie preferenze: il M5S è il primo partito con il 33,85%, la Lega ottiene appena il 19,21%, medaglia di bronzo per il Pd che in terza posizione conquista un 19,11%, Forza Italia il 13,65%, Fratelli d’Italia il 5,82%, +Europa 2,52%, La Sinistra 1,84% ed Europa Verde 1,50%.

L’unico che è riuscito a non cedere il passo a Matteo Salvini, è stato Franco Roberti. Assessore alla Legalita’ della Regione Campania ed ex procuratore nazionale antimafia ha ottenuto 48.788 voti a Napoli, 94.009 in Campania e ben 145.205 consensi in tutta la circoscrizione dell’Italia meridionale. Il Pd campano porta a Bruxelles anche Giosi Ferrandino e l’uscente Andrea Cozzolino. I grillini riconfermano Piernicola Pedicini, insieme a Chiara Maria Gemma, prima a Napoli con 22.953, e Laura Ferrara. La Lega conquista Napoli con Matteo Salvini primo grazie a 47.142 e con 109.635 preferenze in tutta la Campania. Il Carroccio vola a Bruxelles con Lucia Vuolo e Valentino Grant. Forza Italia perde anche il terzo posto, arrivando quarto con Silvio Berlusconi che conquista 74.747 preferenze in Campania e 41.773 a Napoli.