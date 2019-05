Europee, De Luca: “Boom Lega? Tra un anno si ammoscia anche Salvini”

“Ormai si è capito che chi diventa primo partito rimane primo partito per un anno. È capitato a Renzi, è capitato ai CinqueStelle, tra un anno si ammoscia anche Salvini e andremo bene tutti quanti. Io sono fiducioso”. E’ il commento del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Abbiamo avuto un boom della Lega, come previsto – ha sottolineato De Luca – perchè ha egemonizzato totalmente il tema della sicurezza, che almeno per quello che mi riguarda abbiamo anticipato in Campania vent’anni prima di Salvini. Il M5S ha avuto un crollo drammatico: in tutto il centro-nord hanno un elettore su 10. Al Sud c’è stato un crollo altrettanto pesante. Mi pare che si sia mosso il quadro politico e che ci siano tutte le condizioni per voltare pagina in Italia”. “Io sono molto fiducioso – ha aggiunto – e credo che alla fine si dimostrerà che le cose che contano anche in politica sono legate al lavoro concreto che si fa, non alle chiacchiere. Mi pare che vada bene così”.

Sull’astensionismo: “è sempre un dato di critica fondamentalmente nei confronti del potere o perlomeno di mancata motivazione – ha concluso il governatore – è un tema su cui riflettere”.