Universiade, De Luca: “abbiamo governo di squinternati ma pronti a rilanciare immagine di Napoli nel mondo”

“Tenendo conto che abbiamo governo di squinternati che non fa onore all’Italia, ci prepariamo a rilanciare l’immagine di Napoli nel mondo, sarà un momento di orgoglio non solo del sud, ma di tutto il Paese. C’è bisogno di un’Italia meno tweettettara, lo capiamo tutti, meno due”. Arrivano con la solita ironia le critiche del presidente della Campania Vincenzo De Luca, ai vicepremier Salvini e Di Maio. Il governatore ha presentato oggi il programma culturale realizzato dalla Regione per l’Universiade Napoli 2019. “Seguiremo l’esempio dell’Expo di Milano per valorizzare la nostra economia turistica, grazie alle nostre bellezze, alla cultura, al cinema e all’enogastronomia. I napoletani hanno bisogno di questo evento – ha sottolineato De Luca – e noi siamo pronti, partiremo nel cuore della città, dal San Paolo, non solo con lo sport, ma anche con eventi di cultura e musica tra giugno e luglio. Tra i quartieri, nelle sale dei nostri bei teatri, abbiamo realizzato eventi culturali che si svolgeranno dal 3 giugno al 14 luglio”. La Campania, come un grande palcoscenico, è pronta con eventi di solidarietà, spettacoli e mostre. Si parte con il triangolare di calcio antirazzista Football Leader No-Racism a Scampia, dal 24 giugno ci saranno tornei sportivi e attività didattiche per ragazzi come le Mini Universiadi 2019 tra i quartieri di Napoli, Caserta e Salerno. Poi ‘Scugnizzi a vela’, tra Napoli e Salerno, la traversata in barca a vela in collaborazione con il Centro di Giustizia minorile per la Campania. Porte aperte anche nei musei come il Madre di Napoli con una mostra fotografica con le immagini dal set de ‘L’amica geniale’. Dal 30 giugno il “Percorso di vita” al bosco di Capodimonte e al Museo Archeologico Nazionale di Napoli le ‘MANNiversiadi’. Dal 30 giugno al 31 luglio ci saranno aperture straordinarie delle ‘dimore storiche’. Al centro degli eventi anche il teatro campano: atteso il concerto degli Avion Travel il 7 luglio al Belvedere di San Leucio a Caserta, e poi la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni diretto da Juraj Valcuha il 9 luglio al teatro San Carlo con sottotitoli in inglese, il concerto ‘Viaggio in Italia’ della cantautrice Alice l’8 luglio al palazzo Reale di Napoli. “Abbiamo lavorato con grande sinergia – ha dichiarato il commissario straordinario dell’Agenzia regionale per le Universiadi, Gianluca Basile – per portare a termine le scadenze, un impegno condiviso anche con gli enti locali e che garantisce qualità del percorso e organizzazione per aiutare gli atleti che verranno a Napoli per gareggiare”.