Napoli, gli azzurri in campo: striscione per l’Universiade allo Stadio San Paolo

Uno striscione per l’Universiade allo Stadio San Paolo. I giocatori del Napoli hanno portato in campo, prima del calcio d’inizio della gara con l’Inter, ultima stagionale per il club partenopeo, un banner per dare appuntamento alla manifestazione che si terrà a Napoli e in Campania dal 3 al 14 luglio. L’iniziativa ha confermato la grande unità d’intenti che accomuna in questa fase tutte le componenti sportive ed organizzative che ruotano intorno a quello che sarà l’avvenimento sportivo più importante dell’estate italiana.

Al San Paolo sono, intanto, sempre più evidenti gli effetti del restyling anche in vista della cerimonia d’inaugurazione in programma il 3 luglio. Nella parte inferiore della curva A, ad esempio, sono comparsi anche i primi seggiolini installati nei giorni scorsi, mentre sono già stati completati i lavori per il rifacimento degli impianti audio e di illuminazione e sono in dirittura d’arrivo gli interventi sulla pista d’atletica, lavori interamente finanziati dalla Regione Campania che solo per il San Paolo ha investito una cifra di circa ventidue milioni di euro.

A rappresentare l’Universiade al San Paolo, nell’ultima gara casalinga della stagione del Napoli di Ancelotti, c’era Manuela Di Centa, componente del comitato organizzatore. “È stato un piacere essere presente in questo stadio che si appresta a cambiare radicalmente volto con una pista d’atletica in via di completamento che sarà totalmente rifatta a breve e nuovi seggiolini – ha dichiarato la pluricampionessa olimpica e mondiale – il San Paolo sarà uno dei luoghi simbolo dell’Universiade nel mondo, uno stadio che dopo i lavori di ristrutturazione sarà tempio del calcio e dell’atletica leggera e questo grazie al grande investimento sostenuto della Regione Campania”.