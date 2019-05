Vini, La Regione Campania a “VitignoItalia 2019”: domani il via a Castel dell’Ovo

Anche quest’anno la Regione Campania partecipa a VitignoItalia, in programma da domani domenica 19 a martedì 21 maggio a Castel dell’Ovo.

Tra le iniziative curate dall’Assessorato all’Agricoltura l’Enoteca regionale – Vigna Felix: in un’area ad hoc si terranno, a cura dei sommelier dell’AIS Campania, degustazioni di varie tipologie di vini campani prodotti dalle oltre cento cantine selezionate con manifestazione d’interesse.

Lunedì 20 maggio, alle ore 19.00, da non perdere la degustazione dei vini Gold presenti nell’ultima edizione “Guida-catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania” in tandem con le nostre eccellenze agroalimentari.

A VitignoItalia saranno presenti anche quattro aziende ittiche, selezionate con manifestazione d’interesse, che offriranno degustazioni per l’intera durata della kermesse.

Da segnalare, sempre nella giornata di lunedì, alle ore 18.00 e alle 20.00, i percorsi di gusto tra mare e vino volti a valorizzare l’abbinamento tra il meglio delle nostre produzioni enologica ed ittica, per la cui promozione la Regione ha adottato il claim “Pescato nostrano: sano, buono, mediterraneo”.

Intanto si è conclusa con successo la partecipazione delle oltre 40 aziende agroalimentari ed ittiche selezionate dalla Regione alle fiere leader Seafood di Bruxelles, Tuttofood di Milano e Slow Fish di Genova.