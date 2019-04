Vinitaly, vini e grandi eventi in Campania

Sono 201 le aziende campane che partecipano al Vinitaly 2019 sotto l’unica denominazione di Regione Campania che, in collaborazione con Unioncamere Campania, conferma la presenza al più importante evento in Italia dedicato al mondo del vino.

Nel corso della giornata inaugurale di domenica 7, alle ore 12 presso la Sala “Terramia” del Padiglione Campania, il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, insieme al Presidente di Unioncamere Campania Andrea Prete, presenterà i grandi eventi legati al mondo del vino e del turismo enogastronomico che si terranno in Campania nel corso dell’anno. Da “Sannio Falanghina” all’Universiade Napoli 2019, tante le manifestazioni per promuovere le produzioni vitivinicole e la cultura enogastronomica in Italia e all’estero.

Tema principale di questa edizione di Vinitaly – in programma alla Fiera di Verona dal 7 al 10 aprile – sarà l’internazionalizzazione cui saranno dedicate 4 master class guidate da masterwine di fama internazionale, in lingua inglese con traduzione simultanea in italiano, dedicate alla stampa italiana e soprattutto internazionale.

Come ogni anno, presso l’Enoteca regionale, sarà possibile degustare i vini e le etichette campane a cura di AIS Campania. In particolare sarà possibile degustare i 28 tra vini e spumanti scelti da AIS Campania come i migliori presentati nella guida catalogo 2019-20 delle aziende vitivinicole della regione.

Per il secondo anno, saranno presentate le più belle foto e i vincitori del concorso fotografico indetto da Regione Campania per promuovere e far conoscere gli splendidi scenari della viticoltura campana.