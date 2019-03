Campania, De Pascale: “duemila volontari di Protezione Civile in campo per le Universiadi di luglio”

“Per le Universiadi stiamo acquisendo la disponibilità di circa duemila volontari per coprire ventiduemila turni di lavoro”. Così il consigliere regionale Carmine De Pascale al termine della riunione del Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Campania del quale è presidente.

“Da quando nel novembre dello scorso anno ho assunto quest’incarico, il mio impegno è sempre stato indirizzato alla crescita e alla valorizzazione del volontariato sul territorio. In tale ottica ho ritenuto perciò necessario convocare il Comitato Regionale del Volontariato di Protezione Civile della Campania per un primo incontro operativo riguardante l’evento sportivo più importante sul territorio regionale negli ultimi decenni – ha dichiarato il Consigliere Regionale Carmine De Pascale – Nel corso della riunione non solo ho insistito affinché ci sia una risposta immediata e prioritaria dei volontari della protezione civile per un evento/vetrina che porterà il nome e l’immagine della Campania in giro per il mondo; ma ho insistito affinché il loro impegno per le Universiadi sia un’occasione unica per contribuire da protagonisti alla sua buona riuscita, per uno scatto d’orgoglio, di immagine ed efficienza della regione attraverso la messa in campo del nostro ingegno e delle nostre capacità. Il nostro impegno quindi è quello di acquisire – ha concluso il Consigliere Regionale Carmine De Pascale – la disponibilità di circa duemila volontari che copriranno ventiduemila turni di lavoro distribuiti sui vari siti interessati dalle Universiadi”.