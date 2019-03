Campania, Annuziata (Pd): “ripartiamo dalle periferie, prima assemblea a Ponticelli”

“Nell’intervista a Roberto Esposito pubblicata oggi trovo un’analisi lucida e precisa sulla situazione del Pd a Napoli, che condivido pienamente. Per ricostruire un dialogo con i cittadini non basta aprire le porte delle federazioni e dei circoli, la vera sfida è uscire dalle nostre sedi e stare tra la gente, nei luoghi di lavoro, nei centri di aggregazione, nelle piazze. Voglio dare un piccolo segnale in questa direzione con la scelta di celebrare la prima assemblea regionale a Ponticelli, in una delle periferie di Napoli, una di quelle aree dove il Pd sembra essere un fantasma che appare solo in occasione degli appuntamenti elettorali”. Lo ha annunciato il segretario regionale del Pd Campania, Leo Annunziata.

“Ricreare un rapporto di fiducia con chi ci ha voltato le spalle richiede tempo, fatica e umiltà – spiega Annunziata – Finora ci siamo preoccupati di parlare tanto, vorrei che questo Pd fosse maggiormente in grado di ascoltare, di stimolare la partecipazione partendo dalle istanze che arrivano dai territori e cancellando quell’idea per cui gli iscritti, i militanti, i cittadini non hanno alcun peso nelle decisioni del partito”.

“In quest’ottica ringrazio Roberto Esposito per aver aperto questa discussione – conclude Annunziata – e lo invito nella nostra sede per confrontarci e scambiarci le idee sulla strada da intraprendere per costruire, partendo da Napoli e dalla Campania, un Pd che torni a essere visibile e chiaramente riconoscibile”.