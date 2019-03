Regionalismo differenziato, T. Casillo: “Da questa battaglia lanciamo la sfida per la Campania”

“Dalla battaglia contro l’autonomia secessionista delle Regioni del Nord e per raccogliere la sfida per il riscatto del Mezzogiorno, ‘Campania Libera’ rilancia la propria proposta politica per il nostro territorio, andando oltre gli schemi politici, per una Regione virtuosa e a testa alta nei settori primari della vita, dalla sanita’ all’istruzione”.

E’ quanto ha affermato il Vice presidente del Consiglio regionale della Campania, Tommaso Casillo, intervenendo all’iniziativa sul “Regionalismo differenziato, un provvedimento spacca-Italia”, oggi, a Napoli, con la partecipazione del dirigente scolastico, Giovanni Russo, dell’assessore regionale al Bilancio, Ettore Cinque, e del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

“Dobbiamo tenere alta la guerra sul regionalismo differenziato, affinche’ non sia l’ennesima penalizzazione per il Sud, ma un’opportunita’ per lo sviluppo di questo territorio, partendo dalla parita’ dei livelli essenziali delle prestazioni – ha aggiunto Casillo – ; a partire da questa battaglia, il nostro Movimento intende strutturarsi per meglio organizzarsi per l’importante sfida del prossimo anno delle elezioni regionali alle quali la nostra squadra, guidata da Vincenzo De Luca, potra’ e dovra’ vincere per proseguire il percorso di rinascita della Campania”‘ .