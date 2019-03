Campania, Ronghi (SUD PROTAGONISTA): “Noleggio con conducente, Regione intervenga a salvaguardia della categoria”

“La Regione Campania prenda in carico la problematica della categoria del Noleggio con Conducente, che vede la nostra Regione al primo posto tra quelle del Sud per attività e per livelli occupazionali, della quale il M5S ha decretato la fine con il DL 135/18, convertito in Legge lo scorso febbraio, introducendo il ‘foglio di servizio chiuso” ed altre ingessature che rischiano di uccidere il comparto”.

E’ quanto afferma il Segretario Federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi

“Le problematiche del mondo del lavoro non si risolvono mettendo una categoria contro l’altra, come il Governo ha fatto, alimentando, con questo provvedimento, la guerra tra i tassisti e gli esercenti del noleggio con conducente – sottolinea Ronghi -, né, tantomeno, decretando la distruzione di un settore attraverso provvedimenti, con esso incompatibili e del tutto irrazionali, come le restrizioni circa la possibilità di cambiamenti di percorso e l’ingabbiamento del trasporto nell’ambito della provincia che ha rilasciato l’autorizzazione. Bisognerebbe ricordare a coloro che hanno adottato questa normativa che il noleggio con conducente non è un autobus di linea, tenuto a rispettare un percorso prefissato, ma un mezzo di trasporto flessibile e chiamato a soddisfare diverse esigenze, come quelle che certamente saranno in crescita, in Campania, con le Universiadi”.

“Al fine di scongiurare l’ulteriore perdita di lavoro nella nostra regione – conclude Ronghi – invitiamo il Presidente De Luca a farsi carico della problematica anche facendo valere la competenza regionale in una materia, che è strettamente attinente alla vocazione turistica della nostra Regione”.