Campania, Longobardi: “Straordinaria novità per la mobilità locale a Castellammare di Stabia”

“Una notizia di straordinaria importanza per tutta l’area stabiese. Da oggi infatti è di nuovo attiva, come avevo promesso, la linea Bus del 12 nero che collega tutto il centro cittadino fino alla zona di Pozzano, dove i residenti non avevano mezzi di trasporto per raggiungere la città.

Il Bus 12 Nero ha come percorso via Panoramica, le nuove terme, viale delle Puglie, via Cosenza, via Marconi, fino al capolinea in piazzale della ferrovia. Ed ancora: piazza Giovanni XIII , i cantieri, piazza Amendola, le antiche terme, la zona dei lidi balneari fino alla Panoramica”. Lo ha annunciato il Consigliere regionale Alfonso Longobardi, Vicepresidente della commissione bilancio.

“Si tratta dunque di una linea di trasporto fondamentale per tutta la città e per molte zone urbane che necessitano di mezzi di collegamento efficienti

Ringrazio il Presidente Eav Umberto De Gregorio , il direttore generale Pasquale Sposito, il direttore del trasporto su gomma Mariano Vignola, il responsabile della pianificazione Luigi Ferrara, che in poche settimane dalle mie prime richieste sono intervenuti in maniera concreta per rispondere alle istanze dei cittadini .

Ringrazio i numerosi residenti di Pozzano che mi hanno contattato per segnalarmi le criticità ed insieme abbiamo chiesto gli interventi utili al ripristino delle corse di un Bus fondamentale per pendolari, viaggiatori, cittadini.

Questa è la politica del fare, che pratichiamo ogni giorno, e fianco a fianco della gente stiamo dando risposte concrete, al servizio delle Comunità per lo sviluppo del territorio”.