Campania, Annunziata (Pd): “Stop al logorio interno e pronti alle competizioni elettorali da Avellino alle Europee”

“Quella di domenica è stata una giornata di democrazia, di partecipazione sorprendete e affettuosa. Da oggi dobbiamo creare un nuovo inizio e tacitare il logorio interno per permettere ai nostri candidati di partecipare alle europee con una campagna elettorale serena”. Un progetto tutto da costruire quello annunciato dal neo segretario regionale del Pd Campania, Leo Annunziata, durante l’incontro con la stampa nella sede di via Santa Brigida a Napoli. Sorridente, occhiali tra le mani e una sigaretta elettronica per sciogliere la tensione, il sindaco di Poggiomarino ha tante idee su cui lavorare, a partire dalle tante criticità, una su tutte quella di evitare il caos degli ultimi anni e mettere d’accordo le numerose anime del partito campano: “per le prossime europee dobbiamo individuare i nostri reali avversari e non cercarli all’interno del Partito. La nostra forza e i nostri ideali devono essere abbondantemente riconosciuti”.

“Abbiamo fatto una campagna elettorale civile – ha ricordato il democrat – e questo è stato il primo passo per dimostrare il nuovo corso”. Una battuta prima di entrare nel vivo della conferenza stampa: “Mi appello alla vostra pietas se dovessi commettere qualche errore perché sono emozionato”. Tra i giornalisti, Assunta Tartaglione, segretaria uscente, e il figlio del governatore campano il deputato Pd, Piero De Luca. “Da oggi la dialettica tra le componenti deve essere sana – ha spiegato Annunziata – in campo devono esserci le idee, bisogna evitare che la dialettica si trasformi in uno scontro tra persone, è inammissibile”. Sul tema dell’autonomia: “dobbiamo costruire un pensiero tecnico e poi prendere una posizione. Il ‘regionalismo differenziato’ è un’eredità che abbiamo reso aulica, il Pd Campania deve capovolgere il discorso e iniziare a interrogarsi sul ruolo dello Stato”. Per rinnovare il Pd Campania, il democrat ha proposto di aprire un circolo in ogni sezione: “se cio’ non fosse possibile, potremmo aprire le porte della segreteria regionale e fare qui le riunioni”. Tornare ad un partito vicino alle persone dunque e cambiare l’approccio con i cittadini: “Mi piacerebbe organizzare qui un momento per incontrare gli appassionati e soprattutto chi desidera iscriversi al Pd. Una volta a settimana – ha rilanciato – sarò qui a firmare le tessere”. “Si deve tornare a fare cultura, questa stanza deve essere un luogo in cui si discute, invitando tutti gli autori che riteniamo dicano qualcosa di importante e dare spazio a chi vuole presentare libri”.

Non poteva mancare un passaggio sul sindaco di Napoli: “Siamo e saremo all’opposizione. Rispetto tutti coloro che fanno questo lavoro – ha sottolineato – ma per quanto riguarda il Comune di Napoli purtroppo paghiamo le conseguenze delle sciagurate primarie di 7 anni fa. Se il Pd si serve di uno strumento come quello delle Primarie poi deve rispettare la scelta di chi ha votato. E’ ovvio che crei disaffezione se sulla scheda elettorale non trovi la preferenza indicata”. Per Annunziata nulla è perduto: “Abbiamo due anni per prepararci alle comunali coinvolgiamo tutte le categorie, la così detta società civile e non solo, apriamoci alla città, abbiamo due anni per farlo”. Un banco di prova potrebbe essere Avellino e non solo: “Lì dove il M5S ha fallito, il Pd potrebbe rappresentare il perno di una coalizione larga di Centrosinistra e competere in maniera dignitosa. Penso anche a grossi centri come Nola da sempre ostile al Pd”. Infine sulle polemiche in merito al video di FanPage.it: “Si tratta di pochi casi isolati, sicuramente verificheremo. Non ho ancora visto le immagini – ha concluso – ma quando si chiamano direttamente le persone a partecipare a una consultazione come le primarie purtroppo puo’ accadere che si verifichino simili episodi perche’ non si tratta di un click dato sulla piattaforma Rousseau”.