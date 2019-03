Agricoltura, Regione Campania approva sottoprogramma apistico

Si avvisano gli operatori del settore apistico della Regione Campania che con Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 69 del 26 febbraio 2019, pubblicata sul BURC n. 12 del 4 marzo 2019, è stato approvato Sottoprogramma apistico della Regione Campania per il triennio 2020-2022 nel quale sono indicate, per ciascun anno del triennio, le iniziative da realizzare nell’ambito di ciascuna misura, azione e sotto azione con la ripartizione della prevista spesa a carico dell’Unione europea e dello Stato per quanto riguarda la quota pubblica e a carico dei privati, laddove prevista. Lo ha reso noto l’Assessorato all’Agricoltura della Campania.

