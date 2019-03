primarie Pd, soddisfazione di De Luca e D’Amelio per i dati in Campania

Entusiasmo espresso dai democrat campani per le Primarie del Pd. “Straordinario il valore della partecipazione alle primarie – ha sottolineato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che segnala un cambiamento generale di clima nel nostro Paese. Si comincia a voltare pagina e si crea la possibilità di una svolta in Italia. Complimenti e auguri di buon lavoro a Nicola Zingaretti, il cui risultato netto dà autorevolezza al rinnovo della segreteria del Pd.

Si apre una nuova stagione nella vita del Partito Democratico, e come è stato detto nei giorni scorsi la prospettiva di un rilancio del Pd è nell’interesse dell’Italia, non di una parte politica”. Soddisfatta anche la presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D’Amelio: “I dati che arrivano sono straordinari: entusiasma e spinge a ripartire con maggiore determinazione il dato dell’affluenza. Hanno votato circa un milione e mezzo di italiani – ha ribadito la D’Amelio – indipendentemente dagli eletti alle assemblea nazionale e regionale, ai quali comunque auguro sin da ora buon lavoro, è stata una grande giornata per la democrazia: un segnale forte che arriva dal popolo in carne e ossa del centrosinistra. Il Partito Democratico ha dimostrato di essere vivo e di poter dare ancora tanto alla società e alla politica italiane. Una prova di forza – ha concluso la presidente D’Amelio – che ci chiama a maggiore responsabilità: ripartiamo da oggi, ripartiamo dalla voglia degli italiani di dire la propria e di farlo attraverso un soggetto politico di centrosinistra. Un grazie ai tantissimi volontari che hanno impegnato il loro tempo affinché tutto si svolgesse regolarmente”.