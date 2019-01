Comuni, Nappi (FI): “da governo meno della meta’ fondi al Sud”

“In queste ore il governo dispone un massiccio piano di stanziamenti per i comuni. E destina 77 milioni a quelli della Lombardia, 52 milioni per il Piemonte e solo 27 milioni per i comuni della Campania. Pensate, la metà o ancora meno per le nostre amministrazioni. Eppure un vicepremier è campano, come lo è la terza carica dello Stato. Cosa stanno facendo per #ilnostroposto? Meritiamo di più, credetemi”.

E’ quanto scrive su Twitter il vice coordinatore della Campania di Forza Italia Severino Nappi.