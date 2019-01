Autonomia, De Luca: “Lombardia da sola rischia di non contare sula piano politico”

“Oggi la Lombardia da sola è la regione più ricca del mondo. Milano è il vertice mondiale della ricchezza e della qualità della vita nel mondo. Ma dobbiamo sapere che la Lombardia da sola rischia di essere una piccola Olanda, un piccolo Lussemburgo, che sul piano politico non conta assolutamente nulla”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante il suo intervento in Aula, concludendo il dibattito consiliare sul regionalismo differenziato.

“Le vicende della storia e i cicli economici sono fatti di alti e bassi e solo qualche decennio fa esaltavamo il Nordest, che poi è entrato in crisi. Credo che anche la Lombardia e le Regioni ricche abbiano interesse a essere parte dinamica di un grande Paese come l’Italia”. Per De Luca: “l’Italia è l’Italia perché c’è Napoli, c’è il Politecnico ma anche Eduardo. C’è la solidarietà umana e se mutiliamo una parte del nostri Paese non sarà più la nostra Patria”.