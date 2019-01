Economia

Istat: cala la produzione industriale (-2,6% su anno). Conte: “Temevo dato negativo. Bene Manovra Italia”

Le reazioni politiche. Per Brunetta (FI) si dovrebbe parlare di “recessione tecnica”. Secondo Fregolent (Pd) “segna un punto di non ritorno”. Per il vicepresidente della commissione Attività produttive della Camera, Gianluca Benamati è “urgente invertire la rotta”