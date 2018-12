Abusivismo, Giunta: “In Campania non si apre né si riapre alcun condono edilizio”

“In Campania non si apre né si riapre alcun condono edilizio. Si dispone esclusivamente una proroga, peraltro inserita anche negli anni precedenti, per le pratiche già presentate nei termini di legge negli anni passati e giacenti presso le amministrazioni comunali”. Così la nota di Palazzo Santa Lucia, in merito a notizie e titoli pubblicati oggi da alcuni organi di informazione riguardo il maxi-emendamento e il tema dell’abusivismo edilizio. Nel testo la Giunta regionale precisa inoltre: “Come indicato dalla Corte Costituzionale si intende solo un termine sollecitatorio nei confronti dei Comuni chiamati a chiudere le istruttorie ai sensi delle vigenti leggi. Qualsiasi altra interpretazione va considerata pertanto non rispondente ai contenuti del provvedimento, quindi falsa”.