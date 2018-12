Campania, Consiglio Regionale convocato domani alle ore 12,00 ad oltranza

A seguito della questione di fiducia posta dal Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, nel corso della seduta odierna, sul provvedimento “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania- legge di Stabilità regionale 2019”, il Consiglio Regionale della Campania è convocato per il 28 dicembre 2018 alle ore 12,00 ad oltranza per l’esame dei seguenti provvedimenti: Delibera “Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016; “delibera amministrativa “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio Regionale per il triennio 2019-2021”; disegno di legge “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania- legge di Stabilità regionale 2019”, “disegno di legge “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della Regione Campania.