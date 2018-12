Campania, vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari: approvato fondo regionale

“Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, ha approvato all’unanimità, con 41 voti favorevoli, il Testo Unico , ad iniziativa dei consiglieri Franco Moxedano, Antonio Marciano e Carmine De Pascale, istitutiva del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”.

Il fondo prevede uno stanziamento di centomila euro per l’anno in corso e di cinquecentomila euro per gli anni 2019 e 2020 da destinare a forme di sostegno per le vittime di camorra e di reati intenzionali violenti, e per i loro familiari, per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, per gli studi universitari e per la formazione professionale.

“Oggi è una grande giornata per il Consiglio Regionale della Campania e per la nostra terra perché si mette in campo uno strumento efficace a supporto delle vittime di violenza e delle loro famiglie ed è motivo di grande orgoglio che questo Consiglio regionale approvi un testo di immenso valore e concretezza per sostenere le vittime di questi drammi” – ha detto Moxedano.

“Questa è una legge di grande valore che offre un sostegno concreto ed efficace alle vittime della camorra e degli atti intenzionali di violenza e alle loro famiglie mettendo in campo misure concrete per sostenere i percorsi di istruzione scolastica, universitaria e formativi che sono fondamentali nel difficile percorso che queste persone devono affrontare” – ha sottolineato il vice presidente del Consiglio regionale, Ermanno Russo.

“La battaglia per la legalità inizia con la battaglia culturale – ha sottolineato Marciano – e si fa con strumenti concreti e forti, come la legge che stiamo approvando e che dà un segnale culturale molto forte su un tema che colpisce la nostra regione e particolarmente i quartieri più disagiati”.

“Bisogna essere soddisfatti per il grande lavoro fatto ma dobbiamo fare molto di più per essere fortemente vicini alle vittime di camorra e alle loro famiglie, che potranno sempre contare sul nostro impegno” – ha aggiunto Vincenzo Viglione.

“Che questa legge sia il primo passo di altri cento passi da fare per aiutare le vittime di camorra e le loro famiglie – ha aggiunto Luciano Passariello (FdI), per il quale “non possiamo dormire tranquilli sapendo che questo fondo stanzia cinquecento mila euro, la Giunta e il Consiglio dovranno fare molto di più”.

“Mi sento orgoglioso per aver lavorato su questo testo di legge ed emozionato per essere presente davanti alle famiglie delle vittime – ha detto il capogruppo di “De Luca Presidente, Carmine De Pascale – e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito per raggiungere questo risultato, a cominciare dalla fondazione Polis che realizza tante iniziative per le vittime della camorra”.