Campania, PSR – Tipologia di intervento 1.2.1: Regione approva capitolato per la selezione di un operatore economico

Si comunica che con Decreto n. 461 del 19 dicembre 2018 sono stati approvati il capitolato di appalto e lo schema di contratto relativi alla procedura aperta per la selezione di un operatore economico cui affidare i servizi per la realizzazione di convegni e seminari nonché di stampa specialistica in ambito agricolo, agroalimentare, forestale, ambientale e dello sviluppo rurale in attuazione della sottomisura 1.2 del PSR Campania 2014/2020.

La procedura aperta di selezione prevede un importo a base d’asta pari a Euro 4.000.000.

