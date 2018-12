Sanità, Ronghi: “Ascierto e’ speranza per il Sud”

“Il professore Paolo Ascierto, primario del Pascale, è una grande eccellenza della medicina, nella ricerca e nella lotta ai tumori, del nostro territorio ed una speranza per la Campania e per il Sud”.

E quanto ha affermato il segretario Federale di “Sud Protagonista”, Salvatore Ronghi.

“Dopo aver vinto premi in tutto il mondo e ricevuto offerte di lavoro dalle piu’ prestigiose realta’ di tutto il mondo, il prof. Ascierto ha assunto la grande decisione di restare in Campania e nel Sud – ha aggiunto Ronghi – la sua scelta, in tempi di drammatico abbandono del nostro territorio, ci inorgoglisce e, per noi di ‘Sud Potagonista’ , e’ da sprone per continuare a combattere per il Sud affinche’ le nostre eccellenze restino nella nostra terra per contribuire alla crescita del Sud e dell’Italia”.