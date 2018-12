Campania, Consiglio: esame del disegno di legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016”

Il Consiglio Regionale della Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, si riunirà venerdì 21 dicembre dalle ore 11,30 alle ore 17,00 per l’esame del disegno di legge “Rendiconto Generale della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016” DGR 795 del 29 novembre 2018 (se acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti), della Delibera “Schema di Rendiconto Consolidato con il Consiglio Regionale per l’esercizio finanziario 2016” DGR 796 del 29 novembre 2018, della Delibera “Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2016” DGR 826 del 4.12.2018 (se acquisita la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti), del Testo Unificato “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”, del disegno di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. DGR 858 del 17 dicembre 2018 (se licenziato dalla Commissione Bilancio), del disegno di legge per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. DGR n. 754 del 13 novembre 2018 (se licenziato dalla Commissione Bilancio). All’ordine del giorno, sono iscritti anche l’elezione di cinque componenti della Consulta di Garanzia Statutaria, ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto. Legge regionale n. 25 del 23 luglio 2018, l’esame della proposta di legge “Interventi perequativi ambientali per il Comune di Castel Volturno”, dei Testi Unificati “Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale” e “Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d’affezione e prevenire il randagismo”, l’espressione di gradimento sulle nomine, ai sensi dell’articolo 48 dello Statuto.