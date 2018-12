Politica, Marcello Lala nuovo console della Serbia in Campania

L’avvocato Marcello Lala, 46 anni, napoletano, è il nuovo console della Serbia in Campania.

A conferma dell’interesse del Paese balcanico ad incrementare gli scambi culturali ed economici con la città di Napoli il Ministro degli Esteri e Vicepremier Ivica Dacic sarà a Napoli nei prossimi giorni in visita ufficiale per una serie di incontri con le istituzioni cittadine. In quella occasione sarà inaugurata la nuova sede consolare.

E’ da anni che l’avvocato Lala lavora tra Belgrado e Napoli e vari sono stati gli incarichi ricoperti al di là dell’Adriatico, tra gli altri quello di responsabile della lotta alla corruzione ed alla mafia nella Repubblica Srpska, nata dagli accordi di Dayton a conclusione del sanguinoso conflitto e di delegato per l’Italia del Serbian Unity Congress.

Lo scorso 28 novembre la sua nomina a Console è stata resa ufficiale.