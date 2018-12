Cyberbullismo, Raia: “Aiutare i giovani ad uscire da questa piaga”

“In Campania, come Consiglio regionale, siamo stati pionieri nel 2017, ancor prima del Parlamento italiano, a legiferare sulle azioni da mettere in campo per combattere il bullismo e il cyberbullismo. Dobbiamo farci carico di questo tema all’interno di una rete con le scuole e le famiglie perché solo così possiamo aiutare i giovani ad uscire da questa piaga”. Lo ha spiegato Loredana Raia, a margine dell’incontro sul ‘cyberbullismo: campagna di sensibilizzazione e di contrasto della consulta regionale per la condizione della donna’ che si è svolto nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania.

“I ragazzi – ha sottolineato la Raia – usano troppo spesso i social che possono essere una buona opportunità ma troppo spesso diventano una trappola. Con questa seconda edizione del progetto della consulta regionale femminile abbiamo voluto capire quanto i ragazzi conoscono il rischio dei social network, abbiamo raccolto gli scritti di alcune scuole che hanno partecipato e devo dire che vi abbiamo trovato una grande sensibilità. Quello che ci allarma è che i ragazzi non hanno pienamente coscienza di quanto possa essere pericoloso il web. Noi abbiamo il dovere di accompagnarli e renderli responsabili nell’uso nel computer e della rete. L’obiettivo di questa iniziativa è creare cittadini della rete consapevoli e questo lavoro si innesta perfettamente nel lavoro più ampio del Consiglio regionale, la legge infatti prevede 200.000,00 euro per l’istituzione del fondo per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno e promuove azioni di comunicazione ed educazione come la ‘peer education’ (educazione fra pari) e l’istituzione di sportelli di ascolto negli istituti scolastici, per sviluppare il senso critico dei giovani e valorizzare il rispetto delle diversità. Oltre a proporre programmi di sostegno, la Regione si propone di sostenere le spese legali per le vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nei procedimenti giudiziari. Il provvedimento stabilisce anche la Settimana regionale contro il bullismo ed il cyberbullismo, che include il 7 febbraio, giornata nazionale dedicata al tema. C’è l’urgenza di intervenire su questo tema, lo confermano anche i dati raccolti da una ricerca svolta un anno da a Gennaro Catone, neuropsichiatra infantile, ricercatore presso la Seconda Università di Napoli. Da quello studio effettuato su 12 scuole di Napoli e provincia, per un totale di 2959 bambini, la percentuale delle vittime di bullismo tradizionale si attestava tra il 20% e il 40%, mentre risultavano essere in aumento i bambini che hanno subito molestie attraverso il web: tra il 10% al 40%, a seconda del tipo di domanda”.