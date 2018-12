Agroalimentare, V edizione Rassegna-concorso dei formaggi a latte crudo della Regione Campania

L’Assessorato Agricoltura della Regione Campania, da sempre impegnato nella valorizzazione dei formaggi campani e nella loro promozione presso i consumatori, organizza la 5^ Rassegna–concorso dei formaggi a latte crudo della Campania, rivolta ai caseifici che utilizzano, per la realizzazione dei loro prodotti, latte crudo proveniente da allevamenti aziendali della Campania.

Obiettivo principale di questa rassegna è quello di promuovere i prodotti tradizionali campani, ma con attenzione particolare a ricerca e innovazione, in risposta alle esigenze dei consumatori e alla necessità di valorizzare le capacità imprenditoriali locali.

La quinta edizione della manifestazione si svolgerà nel mese di febbraio 2019, in collaborazione con l’ Istituto Scolastico “I.P.S.A.R. Le Streghe” di Benevento. Anche quest’anno, come già avvenuto per la quarta edizione, si è cercato di coniugare la promozione delle tipicità regionali con la volontà di trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza della cultura locale, allo scopo di formare giovani professionisti consapevoli del variegato patrimonio caseario campano.

In preparazione all’edizione 2019, nel mese di gennaio e febbraio nelle cinque province campane si svolgeranno incontri tecnici rivolti agli allevatori, produttori, tecnici ed appassionati di prodotti caseari della Regione Campania, allo scopo di illustrare l’applicazione del nuovo Manuale di corretta prassi igienica approvato dalla Commissione Europea, per presentare la Nuova Rassegna-concorso e per discutere dei risultati delle edizioni precedenti:

giovedì 10 gennaio 2019, San Giorgio la Molara (BN);

giovedì 17 gennaio 2019, Piano di Sorrento (NA);

giovedì 24 gennaio 2019, Grottaminarda (AV);

mercoledì 30 gennaio 2019, Az Improsta , Eboli (SA);

venerdì 1 febbraio 2019, Agerola (NA);

giovedì 7 febbraio 20019, Alvignano (CE).

Gli interessati entro il 31 gennaio 2019, dovranno presentare domanda di adesione, corredata di autodichiarazioni, documento in corso di validità e scheda tecnica per ogni singolo formaggio presentato, anche a mezzo fax, direttamente ai Servizi Territoriali Provinciali della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali della Regione Campania: