Cyberbullismo: campagna di sensibilizzazione e di contrasto

“Campagna di sensibilizzazione e di contrasto al fenomeno del cyberbullismo”: è l’iniziativa, promossa dalla Presidenza del Consiglio Regionale della Campania e dalla Consulta Regionale per la Condizione della Donna, che si terrà lunedì 17 dicembre 2018 alle ore 9,30 nell’Aula del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, isola F13.

Gli interventi introduttivi saranno affidati a Loredana Raia, consigliera regionale delegata per le Pari Opportunità, e alla Presidente della Consulta Regionale per la condizione della donna, Simona Ricciardelli. Il progetto verrà presentato dalla consigliera della Consulta Regionale per la condizione della donna e componente del Comitato organizzatore, Mirella Nardullo.

Interverranno Maria Luisa Iavarone, docente dell’Università Parthenope di Napoli, Daniele De Martino, dirigente della Polizia postale del Ministero degli Interni, Roberto Bratti, autore del libro “Bulli con un click”, Giuseppe Scialla, Garante per l’Infanzia e per l’Adolescenza della Regione Campania.

Modererà il dibattito la giornalista Gabriella Peluso, Responsabile dell’Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Campania.

Concluderà i lavori la Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Rosetta D’Amelio.

Parteciperanno le componenti del Comitato organizzatore della Consulta, Imma Guariniello, Maria Rosaria Meo e Loredana Micco, e i dirigenti scolastici, i docenti e gli studenti degli Istituti scolastici partecipanti al progetto: Istituto Comprensivo “Don Bosco F. D’Assisi” di Torre del Greco, Istituto Comprensivo “S. Giacomo S.Chiara” di Qualiano, la Scuola secondaria di primo grado “Nicola Monterisi” di Salerno, la Scuola secondaria di primo grado “A. Belvedere” di Napoli, l’Istituto Comprensivo “Foscolo-Oberdan” di Napoli