Campania, Regione: arresto dopo indagine e segnalazione dell’Asl Na 2

E’ partita da un’indagine interna promossa dall’ASL Napoli 2 l’operazione dei carabinieri su una truffa ai danni del Sistema Sanitario Regionale che si sarebbe verificata a Mugnano e i cui esiti hanno portato all’arresto di un imprenditore titolare di un centro convenzionato col Sistema Sanitario Regionale e di un medico di famiglia (M. M.). A renderlo noto, la Regione Campania. Nel 2017 – si legge nel testo – su segnalazione di anomalie prescrittive rilevate dal sistema di controllo regionale “SANIARP”, l’ASL Napoli 2 Nord ha realizzato l’indagine interna, attivando un’apposita commissione di valutazione dell’appropriatezza delle prescrizioni effettuate dal medico. Gli esiti di questa commissione hanno spinto la Direzione Aziendale a segnalare tali anomalie alle autorità competenti e agli organismi regionali deputati.

“La vicenda – ha dichiarato il Presidente Vincenzo De Luca – conferma che le azioni messe in campo per il rigore e la trasparenza, anche con il sistema regionale di controllo telematico, continuano ad ottenere risultati nel risanamento nella sanità campana. Queste azioni proseguono e proseguiranno con sempre maggiore impegno ed efficacia per individuare le aree di illegalità e di parassitismo”.