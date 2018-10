Campania, Alfieri: “messo in campo strumenti per la salubrità delle nostre produzioni agricole e per tutelare la salute di tutti noi”

“Abbiamo messo in campo una serie di strumenti per assicurare la salubrità delle nostre produzioni agricole e per tutelare la salute di tutti noi”. Lo ha annunciato Franco Alfieri, Capo della segreteria del Presidente De Luca, nell’ambito dell’incontro che si è tenuto presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici per discutere di #ambiente e #salute, “temi – ha ricordato Alfieri – al centro dell’azione della Campania. In particolare, la Regione ha realizzato tra i piu’ avanzati sistemi di controllo della sicurezza degli alimenti con il programma Campania trasparente, coordinato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, e il QrCODE, che certifica e traccia le nostre produzioni e la qualità degli ecosistemi agricoli dell’intero territorio regionale. Questi ed altri strumenti – ha concluso il Capo della segreteria del Presidente De Luca – rappresentano un asset che altre regioni europee non hanno e che deve diventare un elemento di competitività strutturale, permanente del nostro agroalimentare, comparto di punta dell’economia campana”.