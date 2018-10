Ciarambino(M5S): “Figuraccia Cesaro. E’ De Luca che ha dato forfait, non la Lezzi”

“La verifica dei fatti non è questione complessa. Talvolta basta domandare per capire come stanno realmente le cose ed evitare misere figuracce come l’ennesima appena collezionata da Armando Cesaro. Se è saltato il tavolo tecnico sui fondi europei, che si sarebbe dovuto tenere domani in Regione Campania, non è stato per volontà di Barbara Lezzi, ma per impegni istituzionali del governatore De Luca comunicati alla vigilia dell’incontro con il ministro. Non è nostra intenzione entrare nel merito degli impegni che attengono il governatore della Campania, le cui sorti pare stiano ultimamente molto a cuore al capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale”. Risponde così la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino al tweet di Cesaro: ““Seconda convocazione a vuoto per il tavolo tecnico sui #fondiUe, il ministro #Lezzi continua a dare forfait. Ancora una volta cittadini di serie B. E anche oggi al #Sud ci pensano domani”

“Se da un lato riteniamo che De Luca dovrebbe comunque avere un’attenzione massima per il tema dei fondi europei, tenuto conto che la Campania ha una percentuale di spesa dei fondi Ue pari al 5,6%, la metà ovvero della media europea, con il rischio di perdere 600 milioni di fondi comunitari, dall’altro è evidente l’ennesima mossa di avvicinamento di Cesaro alla corte del governatore. Era già accaduto nella discussione al collegato al Bilancio, quando Cesaro ha palesato pubblicamente il suo voto a favore del testo e contro la volontà del suo partito e dell’intera opposizione. Avesse a questo punto il coraggio di ammettere di aver cambiato bandiera e trasferisse una volta per tutto il suo posto, con tutto il bagaglio del suoi guai giudiziari, tra i banchi della maggioranza”.