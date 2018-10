Campania, Scuola: al via ‘3 giorni per la scuola’: tremila gli studenti coinvolti

Si terrà dal 10 al 12 ottobre a Città della Scienza l’edizione 2018 di “3 Giorni per la Scuola – STEAM 2018″, la Convention nazionale dedicata a studenti, insegnanti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, che avranno l’opportunità di confrontarsi con istituzioni, realtà associative e professionali, nonché aziende produttrici di beni e servizi per il mondo della scuola e della didattica. Un appuntamento importante di formazione e aggiornamento che nasce dalla collaborazione tra l’ Assessorato all’Istruzione della Regione Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Città della Scienza.

L’obiettivo è quello di condividere esperienze e tecnologie mettendo a sistema il grande potenziale che c’è nel sistema scolastico.

La tre giorni si articolerà in un ricco calendario di eventi e attività. Ci saranno momenti di approfondimento con la partecipazione di importanti esponenti del mondo delle istituzioni e della scuola, seminari, workshop tematici e laboratori didattici. E poi ci saranno gli stand dove, oltre a poter conoscere meglio le istituzioni del mondo scolastico, i ragazzi avranno anche la possibilità di svolgere tante attività.

“I ‘3 Giorni per la Scuola’ – dice l’assessore all’Istruzione, Politiche sociali e Politiche giovanili Lucia Fortini – rappresentano un momento fondamentale per tutte le persone che operano in questo settore. E’ l’occasione in cui la scuola esce dalle aule e si mette in vetrina mostrando la sua parte migliore. Nella nostra regione ci sono eccellenze che spesso rimangono nell’ombra. Nostro obiettivo è proprio quello di valorizzarle e metterle in rete attraverso la condivisione di idee e di progetti e lo scambio di buone pratiche”.