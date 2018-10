Marciano: consiglio punta su innovazione e e-democracy

“Siamo orgogliosi che la Commissione europea abbia scelto il Consiglio Regionale della Campania per presentare, nella settimana europea delle Regioni e delle Città, che si terrà a Bruxelles, dall’8 all’11 ottobre, le buone pratiche messe in campo per l’innovazione, l’informatizzazione e la trasparenza, sulle quali si gioca l’importante sfida di una Pubblica amministrazione moderna, veloce ed efficace nel rapporto con i cittadini”.

E’ quanto ha affermato il consigliere regionale e questore alle finanze del Consiglio Regionale della Campania, Antonio Marciano, intervenendo alla conferenza stampa, tenuta, stamani, nella Sala Stampa “Marco Suraci” della sede dell’Assemblea legislativa regionale, insieme con la Dirigente dell’U.D. Sistemi Informativi, Giovanna Donadio, e il Direttore Tecnico dei Sistemi Informativi, Giuseppe Ferretti.

“L’e-democracy e l’government sono il perimetro della civiltà e della democrazia di una moderna comunità ed è per questo che, come Ufficio di Presidenza, abbiamo scelto di destinare i 2/3 delle risorse libere per favorire l’innovazione tecnologica e dare vita, tra l’altro, ad un nuovo portale, affinchè sia ancor più accessibile, funzionale, completo e capace di attrarre i sei milioni di campani, che sono destinatari dell’attività legislativa di questo Consiglio regionale, nonché della Biblioteca Delcogliano, del nuovo studio tv digitale, della nuova sala multimediale, che sono frutto del nostro impegno per l’innovazione” – ha sottolineato Marciano, per il quale “il nostro obiettivo è puntare sul rafforzamento della trasparenza e dell’informazione, in una società, che si muove velocemente e comunica tempestivamente, e rispetto alla quale la Pubblica amministrazione deve essere sfidante e competitiva”.

“Questo importante riconoscimento è il frutto della forte consapevolezza, maturata, in questa Legislatura, e concretizzata dalle azioni messe in campo dall’Ufficio di Presidenza, della strategicità dell’innovazione tecnologica e della opportunità di dare vita ad interventi finalizzati ad una migliore raccolta ed organizzazione dei dati, ad una più agevole accessibilità degli stessi e a quelle buone pratiche che consentono all’Istituzione di entrare in contatto con i cittadini e di soddisfarne le esigenze, buone pratiche che la Direzione Generale “Connect” della Commissione Europea ha ritenuto esemplari per la trasparenza, gli open data di qualità e l’e-government” – ha aggiunto la dirigente dell’U.D. Sistemi Informativi, Giovanna Donadio.

“Il 9 ottobre, alle ore 14,30, al Brussels Convention Centre, illustreremo le nostre buone pratiche e, precisamente, “Open Mediateca” , la piattaforma che raccoglie, indicizza, classifica, rende disponibile e ricercabile, mediante produzione di Open Data correlati, qualsiasi tipo di documento multimediale e/o prodotto videoinformativo realizzato dal Consiglio regionale; e la raccolta di dati relativi alle attività dell’Osservatorio regionale sul fenomeno della violenza sulle donne, in relazione ai quali stiamo lavorando ad una rete informatica che collega i pronto soccorso e le case di accoglienza per agevolare gli interventi degli operatori in questo delicato settore”.