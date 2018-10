E-government: il consiglio regionale della Campania partecipera’ alla settimana europea delle regioni e delle citta’

La Direzione Generale “Connect” della Commissione Europea, nell’ambito della settimana Europea delle Regioni e delle Città, che si terrà dal 8 al 11 ottobre a Bruxelles, ha scelto il Consiglio Regionale della Campania, in rappresentanza del Sud Europa, per le buone pratiche che sono state messe in campo per la trasparenza, gli open data di qualità e l’e-government, che mette al centro dell’attenzione i cittadini e le cittadine e, particolarmente, le fasce deboli.

Il tema sarà oggetto di una conferenza stampa che terranno – mercoledì 3 ottobre 2018 alle ore 11,00 nella Sala Stampa “Marco Suraci” della sede dell’Assemblea legislativa regionale, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, primo piano interrato – la Dirigente dell’U.D. Sistemi Informativi, Giovanna Donadio, il Direttore Tecnico dei Sistemi Informativi, Giuseppe Ferretti e il Questore alle Finanze del Consiglio Regionale della Campania, Antonio Marciano.